Power Ledger внедрит блокчейн-платформу для торговли "зелеными" сертификатами в Таиланде

ТАСС, 3 сентября. Австралийская технологическая компания Power Ledger объявила о сотрудничестве с энергопровайдерами BCPG и Thai Digital Energy Development с целью создания торговой площадки для сертификатов на возобновляемую энергию (REC) в Таиланде. Как сообщило издание Smart Energy International, решение будет реализовано на базе технологии распределенного реестра.

"Благодаря созданию единой торговой платформы покупатели и продавцы на рынке электроэнергии смогут надежно и безопасно проводить транзакции, балансируя спрос и предложение в сети. Новое решение позволяет отслеживать все сделки до момента выхода сертификатов из эксплуатации в рамках единой интегрированной онлайн-системы", - сказала соучредитель Power Ledge Джемма Грин.

Все используемые в рамках платформы сертификаты на возобновляемую энергию будут соответствовать международному стандарту I-REC, причем на каждый из них будет приходиться объем энергии в 1 МВт ч. По сообщению компании, применение технологии блокчейн обеспечит надежный аудит и высокий уровень безопасности проводимых транзакций для всех участников рынка.

К настоящему моменту платформа уже развернута для одного из районов Бангкока. Ранее Power Ledger реализовала аналогичные проекты для компаний из США и Японии.