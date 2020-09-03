Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях коронавируса для экономики России

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по ее мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.

"Коронавирус пока продолжает влиять на нашу жизнь, и уже понятно, что он оставит долгосрочные последствия. Поменялось поведение предприятий, граждан - все это, конечно, будет влиять и на банковский бизнес", - сказала Набиуллина в ходе II съезда Ассоциации банков России.

При этом она отметила, что в целом российская банковская система справляется со всеми вызовами. Набиуллина также подчеркнула, что в сложившейся ситуации необходимо адаптироваться и найти новые зоны для роста экономики.

Структурные сдвиги в экономике России из-за пандемии, скорее всего, повлияли и на ее потенциал роста, считает глава ЦБ.

"Структурные сдвиги в российской и в мировой экономике, которые возникли в результате пандемии скорее всего повлияли и на потенциал экономики. На сколько сильно - это еще только предстоит увидеть и оценить", - сказала она.

Ранее в своих материалах ЦБ указывал, что последствия пандемии коронавируса и сопутствующих ограничений для российской экономики во втором квартале оказались значительнее, чем предполагалось ранее, что в основном связано с более продолжительным действием ограничительных мер.

При этом темпы роста ВВП в III-IV кварталах 2020 г. будут выше, чем ожидалось, как вследствие более стимулирующей бюджетной политики, так и из-за более медленного восстановления импорта (в первую очередь импорта услуг). В свою очередь, снижение ВВП в 2020 г. составит 4,5-5,5%.