ЦБ с 7 сентября выпустит в обращение серии монет из драгоценных и недрагоценных металлов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Банк России 7 сентября выпустит в обращение памятные монеты из серебра серии "Выдающиеся личности России", посвященные 150-летию со дня рождения писателя И.А.Бунина, и серии "100-летие образования Республики Марий Эл", а также монеты из недрагоценных металлов "Рязанская область" серии "Российская Федерация". Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

На серебряной монете серии "Выдающиеся личности России", "Писатель И.А. Бунин, к 150-летию со дня рождения (22.10.1870)" расположен рельефный портрет И.А. Бунина, справа от портрета - рельефное изображение ветви яблони, внизу - факсимиле подписи писателя и годы его жизни: "1870" и "1953". Номинал монеты - 2 рубля, тираж - 3 тыс. штук, масса драгоценного металла - 15,55 г.

Помимо этого, выпускается серебряная монета серии "100-летие образования Республики Марий Эл". На ней расположено рельефное изображение музыканта в национальном костюме, играющего на марийской волынке, и женщины, танцующей марийский народный танец. Номинал монеты - 3 рубля, тираж - 3 тыс. штук, масса драгоценного металла - 31,1 г.

ЦБ РФ также выпускает монету "Рязанская область" серии "Российская Федерация" из недрагоценных металлов. На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение герба Рязанской области. Монета будет выпущена тиражом в 5 млн. экземпляров, а ее номинал составит 10 рублей.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, напомнили в Банке России.