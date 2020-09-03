ЦБ РФ в 2020 году фиксирует рекордный переток средств из вкладов в финансовые инструменты

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ в этом году фиксирует рекордный переток средств из вкладов в финансовые инструменты, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II Съезда Ассоциации банков России.

Глава ЦБ считает, что российский банковский сектор может по итогам 2020 года выйти на прибыль в размере около 1 трлн рублей.

"Прогнозы по прибыли сейчас делать достаточно сложно, но с учетом нормализации экономической ситуации, различных послаблений, прибыль по этому году - около 1 трлн [рублей] кажется достижимой", - сказала она.

По данным ЦБ, прибыль российских банков в июле составила около 131 млрд руб., что почти в два раза больше, чем в июне. Накопленным итогом чистая прибыль банков РФ за январь - июль 2020 года составила 761 млрд руб. При этом за указанный период выросло как количество, так и доля прибыльных банков. Положительный финансовый результат после налогообложения в июле показали 258 банков (68% от общего количества банков), тогда как в июне таких банков было 245 (63%).

Набиуллина также заявила, что Банк России предлагает выработать подходы по регулированию экосистем на финансовом рынке и вскоре выпустит первый консультационный доклад на эту тему.

"Мы предлагаем совместно с рынком выработать подходы к регулированию экосистем. Мы создали в ЦБ рабочую группу, в ближайшее время представим первый консультативный доклад на эту тему. Мы предлагаем это как первый шаг к началу совместной работы, надеемся, что ассоциация примет тут активное участие, представляя интересы небольших региональных банков", - сказала она.