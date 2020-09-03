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Россия планирует в этом году снизить долю импортного нефтегазового оборудования до 43%

Замминистра промышленности и торговли сообщил, что Россия занимает примерно 55% этого рынка

ТАМБОВ, 3 сентября. /ТАСС/. Россия в 2020 году планирует снизить долю закупаемого за рубежом нефтегазового оборудования до 43% с 45%, сообщил журналистам замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов.

"Рынок нефтегазового оборудования в целом составляет порядка 480 млрд рублей, и мы на сегодняшний день достигли примерно 55% этого рынка. Задача стоит дойти в этом году до 43% по импортной зависимости. Пандемия и нефтяной кризис сказались на сокращении рынка, по первому полугодию 2020 года это сокращение составляет порядка 6%", - сказал Иванов в ходе рабочей поездки в Тамбов.

Он тажке отметил, что местный завод "Комсомолец" (производит нефтегазовое оборудование и оборудование для пищевой промышленности) в прошлом месяце получил субсидию 210 млн рублей в качестве "антиковидных" мер поддержки.

"Предприятие ни на минуту не прекращало свое производство, есть планы по расширению своих производственных мощностей, обсудили экспортное направление деятельности завода. Проговорили возможность участия "Комсомольца" в механизмах поддержки экспорта, связанных с компенсацией логистических затрат по доставке продукции до экспортных рынков", - рассказал заммистра.

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