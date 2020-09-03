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Госпитализация Алексея Навального

Оператор "Северного потока - 2" не стал комментировать призывы отказаться от проекта

Ранее несколько германских политиков заявили, что в свете новых данных по случившемуся с Алексеем Навальным Берлин должен отказаться от завершения "Северного потока - 2"

ЖЕНЕВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Компания Nord Stream 2 AG (оператор "Северного потока - 2") воздерживается от комментариев по поводу прозвучавших в Германии из уст ряда политиков призывов отказаться от завершения проекта в связи с утверждениями о том, что блогер Алексей Навальный был отравлен. Об этом ТАСС заявили в четверг в пресс-службе компании, подчеркнув, что скорейшая реализация проекта и ввод газопровода в эксплуатацию отвечает интересам энергетической безопасности Европы.

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"Мы не комментируем политические дебаты", - подчеркнули в пресс-службе, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, скажется ли новое развитие событий вокруг происшествия с Навальным на перспективах завершения строительства "Северного потока - 2".

"Наш проект базируется на инвестициях шести ведущих энергетических компаний, пять из которых представляют страны ЕС, - отметили в Nord Stream 2 AG. - Проект реализуется на основании разрешений на строительство, выданных в РФ и четырех странах ЕС в полном соответствии с правовыми требованиями национальных законодательств, законов ЕС и международных конвенций". В этой связи Nord Stream 2 AG и поддерживающие проект компании "сохраняют уверенность, что скорейшее завершение проекта и ввод газопровода в эксплуатацию соответствуют интересам энергетической безопасности и конкурентоспособности Европы, способствуют выполнению ею обязательств по сохранению климата [планеты] и экономическому процветанию европейских потребителей".

В настоящее время Nord Stream 2 AG ищет "необходимые решения для завершения укладки оставшихся 6% газопровода", сообщили в компании.

Ранее ряд политиков ФРГ заявили, что в свете новых данных по случившемуся с Алексеем Навальным Берлин должен отказаться от завершения "Северного потока - 2". В среду правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах исследования анализов Навального, пришли к выводу, что блогер подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

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