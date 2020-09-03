Титов: пандемия усилила тренд на кастомизацию и производство на локальных рынках

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ситуация с пандемией коронавируса усилила в России мировой тренд на кастомизацию - адаптацию массового продукта под запросы конкретного потребителя. Такое мнение высказал в четверг на Столыпин-форуме уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Пандемия несколько усилила тренды кастомизации и локализации малых производств, это наше будущее. Сегодня производить, например, тапочки для всего мира, какая бы у тебя ни была рабочая сила, уже невыгодно. Во-первых, рабочая сила поднимается в цене, а во-вторых, ты должен удовлетворять спросу ближайшего потребителя, а у него есть специфичные запросы. Новые технологии - роботизированные комплексы, 3D-принтинг - позволяют это делать", - считает бизнес-омбудсмен.

По его словам, экономика идет по пути малых производств, которые работают на локальных рынках. Он полагает, что они "намного более эффективны, выгодны, конкурентоспособны".

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября на площадке МГИМО в Москве. В форуме принимают участие около 200 спикеров из 40 стран мира, включая Германию, Великобританию, Францию, Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты. На мероприятие также приглашены представители федеральных министерств и ведомств, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международного центра торговли при ООН и других крупных организаций.