Германский политик подтвердила приверженность реализации "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Германия нуждается в реализации проекта "Северный поток - 2", заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг.
"Нам нужен этот трубопровод для обеспечения Германии энергией в будущем", - приводит ее слова агентство DPA. При этом Швезиг заявила, что разделяет позицию правительства ФРГ, которое требует от российской стороны полномасштабного расследования и привлечения виновных к ответственности.
Ранее задуматься о приостановке строительства "Северного потока - 2" призвала глава фракции в парламенте ФРГ Катрин Геринг-Эккардт.
В то же время ранее в среду представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, "с точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот проект, который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального".