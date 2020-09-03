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Госпитализация Алексея Навального

Германский политик подтвердила приверженность реализации "Северного потока - 2"

При этом премьер германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг разделяет позицию Берлина, который требует от России полномасштабного расследования ситуации с Алексеем Навальным

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Германия нуждается в реализации проекта "Северный поток - 2", заявила премьер-министр германской федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг.

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"Нам нужен этот трубопровод для обеспечения Германии энергией в будущем", - приводит ее слова агентство DPA. При этом Швезиг заявила, что разделяет позицию правительства ФРГ, которое требует от российской стороны полномасштабного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Ранее задуматься о приостановке строительства "Северного потока - 2" призвала глава фракции в парламенте ФРГ Катрин Геринг-Эккардт.

В то же время ранее в среду представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, "с точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот проект, который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального".

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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