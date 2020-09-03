Германский политик подтвердила приверженность реализации "Северного потока - 2"

В Германии заявили о факте отравления Навального. Что известно об этом деле

"Нам нужен этот трубопровод для обеспечения Германии энергией в будущем", - приводит ее слова агентство DPA. При этом Швезиг заявила, что разделяет позицию правительства ФРГ, которое требует от российской стороны полномасштабного расследования и привлечения виновных к ответственности.

Ранее задуматься о приостановке строительства "Северного потока - 2" призвала глава фракции в парламенте ФРГ Катрин Геринг-Эккардт.

В то же время ранее в среду представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер заявила, что, "с точки зрения канцлера, было бы нецелесообразно увязывать этот проект, который реализуется со стороны бизнеса, с ситуацией вокруг Навального".