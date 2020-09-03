РЖД: тайфун "Майсак" привел к сбою в движении пассажирских и грузовых поездов в Приморье

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Тайфун "Майсак" в Приморье привел к сбоям в движении грузовых и пассажирских поездов на Дальневосточной железной дороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РЖД.

"3 сентября Приморский край оказался под влиянием тайфуна "Майсак", принесшего резкое ухудшение погоды - обильные ливневые дожди и ураганный ветер. Из-за воздействия стихии произошло аварийное отключение внешнего электроснабжения на ряде участков Дальневосточной железной дороги. Отсутствие электропитания вызвало сбой в движении пассажирских и грузовых поездов. Для обеспечения перевозок задействована тепловозная тяга. ОАО "РЖД" принимает все меры по скорейшему восстановлению нормальной работы железнодорожного транспорта и вводу задержанных поездов в график", - сказал представитель компании.

Сформировавшийся несколько дней назад тайфун "Майсак" усилился утром 1 сентября до супертайфуна. В четверг ураганный ветер в Приморье достиг рекордной скорости - 43 м/ с. Синоптики прогнозировали осадки свыше 50 мм и волны высотой до 5 м в заливе Петра Великого.

Около 79,5 тыс. жителей 74 населенных пунктов региона остались без света из-за аварийных отключений. Из-за ураганного ветра закрыто автомобильное движение по мостам через бухту Золотой Рог и на остров Русский, отменены занятия в школах на юго-западе Приморского края, часть пригородных электричек.