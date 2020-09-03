Госсовет КНР утвердил проект расширения АЭС на западном побережье Хайнаня

ХАЙКОУ, 3 сентября. /ТАСС/. Госсовет КНР утвердил проект реализации второй стадии строительства атомной электростанции "Чанцзян" на западном побережье острова Хайнань. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте центрального правительства Китая.

"Проект был утвержден в ходе заседания, проведенного премьером Ли Кэцяном, - уточняется в зявлении. - Участники предложили ускорить структурные преобразования в региональной энергетике, промышленности, а также в сфере транспорта".

Согласно намеченной программе, выполнение работ на второй стадии займет 60 месяцев, за это время будут построены еще два реактора с применением технологий третьего поколения. Дополнительные инвестиции составят порядка 39,45 млрд юаней (примерно $5,77 млрд по текущему курсу).

"Данный проект позволит существенно стимулировать занятость, <...> сократить количество вредных выбросов в атмосферу. Одновременно будут обеспечены экономический рост и защита окружающей среды", - отмечается в заявлении.

Как сообщил осведомленный правительственный источник, АЭС "Чанцзян" будет иметь четыре энергоблока, два из них запущены в 2015 и 2016 году. Мощность каждого из этих реакторов составляет порядка 1200 МВт. Пока объект способен обеспечить лишь треть от заявленной проектной мощности станции. Предполагается, что она будет полностью завершена в 2026 году.

По данным Китайской ассоциации атомной энергетики, в КНР действуют 47 реакторов, совокупная годовая мощность которых превышает 48,75 тыс. МВт. В 2019 году Хайнань выработал 9,72 млрд кВт-час электроэнергии, что на 26% больше, чем годом ранее.