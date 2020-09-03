В Адмиралтейском районе Петербурга 21,4 тыс. кв. м нежилой площади вовлекут в хозоборот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Фонд имущества Санкт-Петербурга подвел итоги пилотного проекта по инвентаризации объектов нежилого фонда в Адмиралтейском районе. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городского комитета по строительству.

"Инвентаризация стартовала в конце 2019 года, Адмиралтейский район был выбран в качестве пилотного. По состоянию на 2 сентября 2020 года рабочей группой уже рассмотрено 1 тыс. 124 объекта. Согласно принятым решениям 253 помещения общей площадью 21,4 тыс. кв. м подлежат вовлечению в коммерческий оборот", - говорится в сообщении.

Из них сдать в аренду планируется 57 объектов, приватизировать - 196 помещений. В комитете уточняют, что обследование объектов нежилого фонда, расположенных в жилых и нежилых зданиях, позволяет выявить неучтенное имущество и в дальнейшем вовлекать в коммерческий оборот неиспользуемые городские площади.

Следующим районом для проведения первичного осмотра выбран Центральный район Санкт-Петербурга, обследование которого должны завершить до конца 2020 года.