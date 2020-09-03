Глава комитета Бундестага: неверно увязывать инцидент с Навальным и "Северный поток - 2"

При этом, по словам Клауса Эрнста, правительство Германии должно требовать от России всеобъемлющего расследования

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия должна приложить все усилия для расследования дела Алексея Навального, но с "Северным потоком - 2" это не имеет ничего общего. Об этом заявил в четверг в ответ на запрос ТАСС глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

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"Северный поток - 2" - экономический проект, который привлек инвестиции германских и европейских предприятий, который уже давно утвержден и почти достроен. Считаю неверным увязывать его завершение со срочной необходимостью расследовать "дело Навального", - сказал представитель Левой партии. По его словам, правительство Германии должно требовать от России всеобъемлющего расследования. "Немецкие и российские ведомства должны работать вместе, - отметил Эрнст. - Но с "Северным потоком - 2" это не имеет связи".