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Госпитализация Алексея Навального

Глава комитета Бундестага: неверно увязывать инцидент с Навальным и "Северный поток - 2"

При этом, по словам Клауса Эрнста, правительство Германии должно требовать от России всеобъемлющего расследования

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Россия должна приложить все усилия для расследования дела Алексея Навального, но с "Северным потоком - 2" это не имеет ничего общего. Об этом заявил в четверг в ответ на запрос ТАСС глава комитета Бундестага (парламента ФРГ) по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст.

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"Северный поток - 2" - экономический проект, который привлек инвестиции германских и европейских предприятий, который уже давно утвержден и почти достроен. Считаю неверным увязывать его завершение со срочной необходимостью расследовать "дело Навального", - сказал представитель Левой партии.

По его словам, правительство Германии должно требовать от России всеобъемлющего расследования. "Немецкие и российские ведомства должны работать вместе, - отметил Эрнст. - Но с "Северным потоком - 2" это не имеет связи".

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Депутат добавил, что именно экономические отношения могут помочь избежать дальнейшей эскалации.

Задуматься о приостановке строительства "Северного потока - 2" призвала глава фракции "Зеленых" в парламенте ФРГ Катрин Геринг-Эккардт. Правительство Германии ранее - уже после того, как Навальный был доставлен на лечение в Берлин, - говорило, что считает нужным достроить трубопровод.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Остановка в реализации проекта была связана с тем, что в конце декабря 2019 года из-за санкций США швейцарская компания Allseas ("Оллсиз") остановила работы по строительству газопровода и увела свои суда.

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ГерманияРоссияГоспитализация Алексея Навального
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