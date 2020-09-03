ЦБ рекомендовал банкам взвешенно подходить к выплатам дивидендов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Банки по-прежнему должны взвешенно подходить к вопросу выплаты дивидендов, так как сохраняется неопределенность в экономике, связанная с пандемией коронавируса. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в ходе II Съезда Ассоциации банков России.

"Мы в целом рекомендуем банкам особенно взвешенно подходить к выплате дивидендов, так как неопределенность, которая связана с пандемией, сохраняется. Капитал может потребоваться в будущем для абсорбирования убытков, поэтому перед выплатой дивидендов надо оценить будущие потребности в капитале исходя из консервативных оценок", - сказала она.

В апреле регулятор на фоне развития пандемии коронавирусной инфекции рекомендовал банкам принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности как на ближайшую, так и среднесрочную перспективу.

В середине августа наблюдательный совет Сбербанка принял решение не менять ранее рекомендованный объем дивидендов за 2019 год и предлагает направить на выплаты 422,4 млрд рублей - 50% от чистой прибыли по МСФО. Набсовет ВТБ, в свою очередь, одобрил предложение менеджмента по выплате дивидендов за прошлый год в размере 20,1 млрд рублей или 10% от чистой прибыли банка. По словам члена правления ВТБ Дмитрия Пьянова, банк может вернуться к принципу выплаты дивидендов в размере 50% от чистой прибыли в 2021 году.

Ранее глава регулятора заявила, что по итогам этого года общая прибыль банковского сектора составит около 1 трлн рублей.