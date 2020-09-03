Льготные программы по стимулированию спроса на автомобили в России продлят на 2021 год

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Льготные программы по стимулированию спроса на автомобили, произведенные в России, будут продлены на 2021 год, сообщил замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов, слова которого ТАСС передала пресс-служба министерства.

"Программы, которые мы реализуем, и новые программы стимулирования спроса (на российские автомобили - прим. ТАСС), которые мы разрабатываем, - мы каждый год расширяем спектр возможностей, - безусловно будут продолжены. И в этом году, и в следующем году. И мы надеемся, что спектр предлагаемых автомобилей, спектр предлагаемых услуг со стороны лизинговых и каршеринговых компаний позволят нам удовлетворить любую потребность в индивидуальной мобильности", - сказал он.

Морозов добавил, что с начала года было продано более 120 тыс. автомобилей по льготным программам.

"РФ выделила больше 45 млрд рублей на реализацию льготных программ покупки российских автомобилей. В рамках этих программ мы планируем продать больше 200 тыс. автомобилей российского производства. Сегодня 122 тыс. из них уже реализованы. Если представить количество автомобилей, участвующих в программе, то все они, если их выстроить в цепочку, протянулись бы на 900 км, огромное количество", - сказал он.

Сейчас спрос на автомобили российского производства Минпромторг поддерживает программами льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Летом 2020 года министерство расширило их параметры: теперь купить машину по льготному кредиту могут работники государственных медицинских учреждений и семьи с одним ребенком (ранее только семьи с двумя детьми) и граждане, сдавшие свои автомобили старше шести лет в trade-in. Также действуют программы льготного лизинга "Русский тягач" и "Свое дело" и новая программа "Доступная аренда", которая, по мнению Минпромторга, стимулирует развитие услуг каршеринга.

Как ранее сообщал директор департамента автомобильной промышленности министерства Денис Пак, правительство в этом году выделило более 45 млрд рублей на поддержку автопрома в России.