Борисов: российская экономика должна расти на 3-5% в год, чтобы войти в пятерку лучших

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Российская экономика должна расти на 3-5% в год, чтобы выйти в топ-5 экономик мира. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на пленарной сессии Столыпинского форума "Иммунная система мировой экономики".

"Президентом еще в мае 2018 года поставлена задача стать пятой экономикой в мире. А для того, чтобы стать пятой экономикой в мире, недостаточно расти темпами 1,5-2% в год, нужно выйти на траекторию устойчивого роста минимум 3-4%, а лучше 5%. Тогда можно серьезно говорить о динамичном росте, изменении промышленного уклада, ухода о сырьевой экономики к экономике знаний, к экономике высокотехнологичной продукции. Это среднесрочные мероприятия и над ними правительство работает", - сказал он.

Борисов также сообщил, что краткосрочный план восстановления экономики РФ на 2020-2021 годы представлен президенту и "практически одобрен". "Первоочередные меры в виде плана подъема экономики, рассчитанные на 2020-2021 годы, он [план] уже практически представлен президенту и будем считать, что он одобрен и реализуется, и сегодня содержит конкретные меры поддержки различных отраслей", - сказал вице-премьер.

"Но я бы назвал это тушением пожара. Более системная, вдумчивая работа предстоит на рубеже 2022-2027 годов, когда мы должны создать условия для динамичного развития экономики в целом за счет системообразующих отраслей, чтобы обеспечить рост в целом экономики не менее 3-4% ежегодно. Вот какая задача стоит", - отметил вице-премьер.

Поддержка системообразующих отраслей

По словам вице-премьера, правительство и бизнес совместно работают над разработкой среднесрочных мер поддержки системообразующих отраслей. "Мы с коллегами, в основном с коллегами не чиновниками, а из бизнеса различных отраслей, сейчас активно работаем над среднесрочными мерами восстановления, мы даже назвали - перезапуска экономики. На что нужно акцентировать (внимание - прим. ТАСС), какие приоритеты нужно реализовать на практике, чтобы обеспечить динамичный рост нашей экономики. Так вот наше коллегиальное мнение, что упор надо сделать на системообразующие отрасли", - сказал он.

Он отметил, что под системообразующими предприятиями понимаются производства, где одно рабочее место позволяет создать от 6 до 8 рабочих мест в смежных отраслях. Речь идет об автомобилестроении, авиации, тяжелом машиностроении.

Борисов также заявил, что кабмин намерен поддержать радиоэлектронный комплекс и нефтегазохимическую отрасль в рамках работы по восстановлению экономики.

"Из "экзотики", наверное, затесалось две отрасли: радиоэлектронный комплекс - это как раз исключение из правил, просто очень серьезная патовая ситуация сложилась там. Мы не можем дальше реализовывать все наши цели национальные и те задачи, которые перед нами ставит президент, без развития этой отрасли, - сказал он, отвечая на вопрос, какие еще отрасли, кроме системообразующих, могут получить поддержку. - Вторая - нефтегазохимия. Кризис доказал, что такая ситуация, связанная с волатильностью цен на наши углеводороды, заставляет задуматься о более высоких переделах и о высокой добавочной стоимости, которая лежит в продуктах переделов этих".