Международные резервы России за неделю увеличились до $591,8 млрд

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 28 августа увеличились на 0,2% (или на $1 млрд) по сравнению с показателем на 21 августа и достигли $591,8 млрд, говорится в материалах Банка России.

В регуляторе отметили, что рост произошел "за счет положительной переоценки, частично нивелированной продажей иностранной валюты на внутреннем валютном рынке".

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ по международным резервам составляет $500 млрд.