Россияне составили большинство туристов, приехавших в Анталью в августе

АНКАРА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Более 320 тыс. туристов из России посетили курортную провинцию Анталья в первый месяц с момента возобновления авиасообщения между РФ и Турцией. Об этом свидетельствуют данные Министерства культуры и туризма Турции, предоставленные в четверг ТАСС.

Согласно статистике, в августе Россия заняла первое место по числу прибывших в Анталью туристов с показателем 321 343 человека. Между тем в августе прошлого года курортную провинцию посетили чуть более 889 тыс. россиян.

Вторую и третью строчку в данном рейтинге занимают Украина и Великобритания, из которых в Анталью прибыли 167 921 и 72 677 человек соответственно.

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика в настоящий момент проходит второй пик первой волны коронавируса.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 273 тыс., умерли 6 462 человека, выздоровели 246 876.