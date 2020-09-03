{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Россияне составили большинство туристов, приехавших в Анталью в августе

В первый месяц с момента возобновления авиасообщения между странами провинцию посетили более 320 тыс. россиян

АНКАРА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Более 320 тыс. туристов из России посетили курортную провинцию Анталья в первый месяц с момента возобновления авиасообщения между РФ и Турцией. Об этом свидетельствуют данные Министерства культуры и туризма Турции, предоставленные в четверг ТАСС.

На эту тему
Россия возобновляет авиасообщение с другими странами. Главное

Согласно статистике, в августе Россия заняла первое место по числу прибывших в Анталью туристов с показателем 321 343 человека. Между тем в августе прошлого года курортную провинцию посетили чуть более 889 тыс. россиян.

Вторую и третью строчку в данном рейтинге занимают Украина и Великобритания, из которых в Анталью прибыли 167 921 и 72 677 человек соответственно.

Накануне министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что республика в настоящий момент проходит второй пик первой волны коронавируса.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 273 тыс., умерли 6 462 человека, выздоровели 246 876.

Москва и Минск прорабатывают вопрос "переброски" нефтяных потоков из Литвы в порты России
Читать полностью