Аграрии Чувашии намерены выйти на 1 млн тонн валовой продукции

НОВО-ОГАРЕВО, 3 сентября. /ТАСС/. Врио главы Чувашии Олег Николаев заявил о планах сельхозпроизводителей республики получить 1 млн тонн валовой продукции по итогам уборочной кампании, достигнув рекорда 1992 года. Об этом он сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Если взять направление сельского хозяйства, то у нас ситуация даже чуть лучше, чем в прошлом году: мы идем с опережением. Если нам удастся использовать каждый погожий день и каждый час хорошей погоды, то мы даже можем выйти на рекордные объемы валовой продукции в сельском хозяйстве, это 1 млн тонн валовой продукции, что сопоставимо с рекордом 92-го года прошлого века", - сказал он.

Николаев добавил, что в этом году власти республики приняли ряд решений по дополнению федеральных форм поддержки отрасли сельского хозяйства и товаропроизводителей. "Зафиксировали достаточно сильный рост закупки оборудования и техники как для производства сельскохозяйственных работ, так и для переработки сельскохозяйственной продукции. Эти темпы роста почти в два раза превышают прошлогодние", - уточнил он.

Врио главы республики добавил, что в Чувашии также было принято решение о дополнительном снижении ставки по сельской ипотеке. "Если федеральная норма позволяет людям получить сельскую ипотеку под 3 процента, то различные категории работников сельского хозяйства, проживающие в сельской территории, могут снизить этот процент до 0,1 процента. Это прежде всего семьи с тремя и более детьми, другие категории. <…> На эту меру мы также пошли сознательно, потому что у нас в республике чуть больше 40 процентов проживают в сельской местности", - отметил он.