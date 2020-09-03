В кабмине сообщили, что предприятия ОПК не допустят срывов гособоронзаказа из-за пандемии

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Пандемия коронавируса не сказалась на графике выполнения предприятиями оборонно-промышленного комплекса России работ по гособоронзаказу. Об этом сообщил в четверг вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Я вам авторитетно заявляю, что этот тяжелый период предприятиями ОПК пройден без единого срыва мероприятий, запланированных еще в прошлом году. У меня полная уверенность, что предприятия ОПК выдержат все планы, все показатели, несмотря на пандемию", - сказал Борисов, выступая на Столыпин-форуме "Иммунная система мировой экономики".

По его словам, выполнение гособоронзаказа особенно контролировал министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Сергей Кужугетович Шойгу вернулся из отпуска в марте месяце. Ему доложили, что существует угроза срыва гособоронзаказа, потому что приняли карантинные меры, на работу никто не ходит. Конечно, он как человек, ответственный за обороноспособность, предпринял ряд мер. Я тоже был вовлечен в эту эпопею", - отметил вице-премьер.

Борисов добавил, что на стратегических оборонных предприятиях соблюдались все необходимые эпидемиологические меры, в частности была организована удаленная работа, сформированы смены.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября на площадке МГИМО в Москве. В форуме принимают участие около 200 спикеров из 40 стран мира, включая Германию, Великобританию, Францию, Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты. На мероприятие также приглашены представители федеральных министерств и ведомств, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международного центра торговли при ООН и других крупных организаций.