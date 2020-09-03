Чувашия сохранила объем промпроизводства на уровне 98% от прошлого года

НОВО-ОГАРЕВО, 3 сентября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Чувашии в условиях пандемии сохранен на уровне 98 процентов от прошлого года. Об этом врио главы республики Олег Николаев сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Конечно же, ситуация с новой коронавирусной инфекцией сильно повлияла на ситуацию в экономике. Если в целом, ввиду того, что вы нам дали соответствующие полномочия принимать решения по обстановке, у нас промышленность в основном работала, строительство работало, предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность в республике, работали. Тем не менее, в некоторых отраслях у нас произошло снижение, это прежде всего розничная торговля, платные услуги населению, и, к сожалению, в строительстве жилья тоже произошел спад. Но в целом объем промышленного производства нам удалось сохранить на уровне 98 процентов от прошлого года", - сказал он.

Николаев добавил, что сложную экономическую ситуацию значительно облегчили решения президента по мерам поддержки. "Прежде всего в плане поддержки малого и среднего бизнеса и всех тех предприятий, которые оказались пострадавшими. Мы постарались совместно с кредитными организациями, совместно с бизнесом, совместно с федеральной налоговой инспекцией все эти меры максимально использовать", - уточнил он.

Врио главы республики добавил, что население Чувашии также получило все предусмотренные меры поддержки. "Только по детям в соответствии с вашими решениями выплачено на сегодняшний день 4 млрд 975 млн рублей, доведено из расчетно-возможного примерно около 5 млрд 100 млн рублей. Работа будет продолжена до 1 октября, и, соответственно, мы, уверен, охватим всех желающих", - отметил он.

По словам Николаева, власти республики также работают над обеспечением комфортной среды ведения предпринимательской деятельности. "Прошло первое заседание Координационного совета по активизации предпринимательской инвестиционной деятельности и защите прав предпринимателей. Мы с коллегами из территориальных органов федеральной власти, исполнительной власти, кабинета министров Чувашской Республики с бизнесом решаем задачи выявления проблемных моментов в ведении предпринимательской и инвестиционной деятельности и в выработке соответствующих решений. Таким образом, все эти меры нам позволили достичь достаточно неплохих результатов в экономике", - пояснил он.

По данным министерства здравоохранения республики, на 3 сентября в Чувашии подтверждено 7 865 случаев коронавируса. Выздоровели 6 504 человека, умер 71 пациент с подтвержденной инфекцией.