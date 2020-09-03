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Матвиенко заявила о необходимости решать проблему нехватки летчиков для Бе-200

По мнению спикера Совфеда, недопустимой является ситуация, когда самолет выпускается в течение 17 лет, но до сих пор не решен вопрос подготовки кадров для летного состава

РОСТОВ-НА-ДОНУ /, 3 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала решить проблему нехватки летчиков для самолетов-амфибий Бе-200. Об этом говорится в сообщении на сайте СФ по итогам рабочей поездки спикера в Ростовскую область.

По мнению Матвиенко, недопустимой является ситуация, когда самолет Бе-200 выпускается в течение 17 лет, но до сих пор не решен вопрос подготовки кадров для летного состава. "Это свидетельствует о недостаточном межведомственном взаимодействии, ошибках в системе управления", - приводятся слова спикера СФ на сайте.

В ходе поездки глава верхней палаты парламента ознакомилась с серийным производством единственного в мире многоцелевого реактивного самолета-амфибии Бе-200, применяемого в том числе для тушения лесных пожаров, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, мониторинга окружающей среды. В настоящее время самолет-амфибия эффективно используются при тушении лесных пожаров в Ростовской области.

Матвиенко сообщила журналистам, что необходимо увеличить поддержку авиастроительной отрасли для сохранения мирового лидерства в производстве самолетов-амфибий.

"[Побывала] на Таганрогском авиационном заводе имени Бериева, это лидер гидросамолетостроения. Суперсовременные самолеты, новые проекты, новые наработки. Конечно, надо оказывать еще более серьезную поддержку, чтобы и Россия в целом оставалась мировым лидером по самолетам-амфибиям", - отметила председатель Совета Федерации.

Она подчеркнула, что российское авиастроение является важнейшим приоритетом государства. "Чтобы качественно развивать этот потенциал и укреплять статус России как авиационной державы, безусловно, нужно оказывать адресную поддержку ведущим предприятиям отрасли, уделять серьезное внимание развитию имеющегося потенциала", - сказала она. Для этого необходима постоянная помощь со стороны федеральных и региональных властей, отметила председатель Совета Федерации.

Она добавила, что сегодня планирует посетить Таганрогский металлургический завод, где в "последние годы ведется мощнейшая модернизация, обновление оборудования, растет экспортный потенциал, качество продукции".

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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