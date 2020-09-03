Москва и Минск прорабатывают перенаправление поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия прорабатывают вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак. По его словам, компании России и Белоруссии должны проработать экономические условия перенаправления таких поставок.

"Да, этот вопрос также сегодня обсуждался в рамках переговоров. Российская сторона заинтересована в том, чтобы нефтепродукты, которые сегодня реализуются через третьи страны, - у нас есть возможности обеспечить реализацию этих нефтепродуктов через Санкт-Петербург, через Усть-Лугу, то есть через российские порты", - сказал Новак, отвечая на вопрос о том, обсуждался ли на встрече премьеров РФ и Белоруссии в Минске вопрос "переброски" энергопотоков из Литвы в Усть-Лугу.

"Для этого необходимо также проработать, соответственно, экономические условия между транспортными компаниями, портовыми, "Белнефтехимом". Собственно, мы этим тоже в настоящее время займемся в соответствии с поручением председателя правительства", - добавил министр.

В 2017 году Минэнерго по поручению президент РФ Владимира Путина прорабатывало вопрос перенаправления поставок нефтепродуктов из портов Литвы в РФ.