Дерипаска заявил, что "ГАЗ" экспортирует порядка 22% произведенной продукции

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Доля экспорта "Горьковского автомобильного завода" ("ГАЗ") от общего объема производства составляет 22%, сообщил основной акционер предприятия Олег Дерипаска, выступая на Столыпин-форуме.

"Вы что, сомневаетесь, что "ГАЗ" способен экспортировать? Конечно, способен. 22% продукции "ГАЗа" уходит на экспорт", - сказал он.

В апреле 2018 года группа "ГАЗ" попала под американские санкции вместе со своим мажоритарным акционером Олегом Дерипаской (владеет 65,56%). Однако ограничения до сих пор не вступили в силу: Минфин США несколько раз переносил их дедлайн. Так, в июле этого года американская сторона в очередной раз продлил отсрочку введения санкций для "Группы ГАЗ" до 22 января 2021 года.

Ранее Дерипаска заявлял о возможном банкротстве и национализации компании из-за санкций США. Бизнесмен уверен, что, если санкции вступят в силу, у группы нет шансов выжить, так как многие поставщики и партнеры уже прекратили работу с заводом из-за риска вторичных санкций.

Как сообщал президент группы Вадим Сорокин, "ГАЗ" ожидает убытка по итогам 2020 года в связи с кризисом в автомобильной отрасли, вызванным пандемией коронавируса.