Власти Чувашии с начала пандемии трудоустроили около 13 тыс. безработных

НОВО-ОГАРЕВО, 3 сентября. /ТАСС/. Вакансии для 13 тыс. безработных предоставлены в Чувашии с начала пандемии. Об этом в четверг сообщил врио главы республики Олег Николаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в режиме видеоконференции.

"Мы за это время смогли трудоустроить около 13 тыс. человек. Сейчас есть вакансии примерно на 16 тыс., и мы приняли очень много решений для того, чтобы активизировать процесс обучения, в том числе через систему поддержки малого предпринимательства вводить их через социальные контракты в активную деятельность", - сказал он.

Николаев добавил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции обнажила достаточно проблему скрытой занятости населения. "За все это время зафиксировано примерно 40 тыс. обращений в службы занятости. При этом из них примерно 3 700 человек - те, которые потеряли работу из-за коронавирусной инфекции, из-за экономических сложностей, остальные - вновь которые обратились", - пояснил он.

Врио главы республики заверил президента, что над проблемой безработицы в Чувашии ведется работа. "И, конечно же, нам в помощь реализация наших планов по развитию экономики и созданию новых рабочих мест", - уточнил он.

По данным министерства здравоохранения республики, на 3 сентября в Чувашии подтверждено 7 865 случаев коронавируса. Выздоровели 6 504 человека, умер 71 пациент с подтвержденной инфекцией.