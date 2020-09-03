Аппарат Титова возобновит работу по вопросу снабжения питанием в СИЗО частным бизнесом

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова в ближайшее время возобновит работу по вопросу улучшения качества питания граждан, содержащихся в следственных изоляторах (СИЗО). Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в четверг ТАСС в кулуарах Столыпин-форума.

"В условиях пандемии упало качество снабжения в СИЗО. Но сейчас мы будем восстанавливать эту работу по снабжению людей в СИЗО", - сказал он, отвечая на вопрос о проекте организации питания в изоляторы частными компаниями.

По словам уполномоченного, чтобы процесс снабжения питанием был более прозрачным, а качество продуктов питания и других товаров высоким, "необходима конкуренция между производителями, которые могли бы поставлять свою продукцию в СИЗО", добавил он.

В прошлом году Титов сообщал, что по действующей практике все поставки продуктов в российские СИЗО монополизированы в рамках одного ФГУП "Калужское". Бизнес-омбудсмен отмечал, что получает постоянные жалобы на некачественную продукцию.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября на площадке МГИМО в Москве. В форуме принимают участие около 200 спикеров из 40 стран мира, включая Германию, Великобританию, Францию, Норвегию, Объединенные Арабские Эмираты. На мероприятие также приглашены представители федеральных министерств и ведомств, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Международного центра торговли при ООН и других крупных организаций.

Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.