Минфин предложил повысить предельные расходы бюджета в 2021 году

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минфин предлагает повысить предельный объем расходов бюджета РФ в 2021 г.одас возвратом к прежним уровням в последующие годы, говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Предлагаемое повышение предельного объема расходов в 2021 году обеспечит постепенную адаптацию бюджета к новым макроэкономическим условиям и позволит продолжить использование мер, необходимых для обеспечения восстановления экономики и реальных доходов граждан, в целях борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции, которые носят среднесрочный характер", - говорится в документе.

В то же время в материалах отмечается, что начиная с 2022 года предельные расходы будут определяться в соответствии с бюджетными правилами, что позволит сохранить уровень доверия инвесторов к проводимой макроэкономической политике и обеспечить доступность финансового ресурса для внебюджетного сектора.

В июле замглавы Минфина Владимир Колычев говорил, что министерство предложит поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие рост предельных расходов бюджета РФ на текущий год.

Параметры бюджета

По данным Минфина, дефицит федерального бюджета РФ в январе - июле текущего года, по предварительной оценке, составил 1,52 трлн рублей. В целом по итогам 2020 года, по прогнозам министерства, дефицит бюджета составит до 5% ВВП.

Расходы бюджета в 2020 году с учетом изменений для реализации социальных мер, которые были обнародованы президентом РФ в послании Федеральному собранию, запланированы в размере 19,7 трлн рублей в 2020 году, 21,2 трлн рублей в 2021 году и 22,4 трлн рублей в 2022 году. Доходы бюджета планируются на уровне 20,6 трлн рублей в 2020 году, 21,9 трлн рублей в 2021 году и 22,8 трлн рублей в 2022 году.

По словам главы министерства Антона Силуанова, Минфин планирует занять 1,5-2% ВВП, чтобы компенсировать выпадающие ненефтегазовые доходы, привлечь с рынка 4-4,5 трлн рублей.