Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно на фоне ситуации на рынке труда

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже с открытием сессии в четверг менялись разнонаправленно.

По информации, размещенной на сайте торговой площадки, сразу после открытия сессии промышленный индекс Dow Jones вырос на 21,93 пункта (+0,08%), до отметки 29 122,46. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 19,27 пункта (-0,54%), до отметки 3 561,57. Индекс электронной биржи Nasdaq упал на 188,37 пункта (-1,56%), до рекордного уровня 11 868,08.

Наиболее значительно понизились акции Apple - на 2,58%, Google - на 1,35% и Microsoft - на 1,83%. На 3,38% выросли акции IBM, на 0,48% - General Motors.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 1,73%, до $40,83 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,10%, до $1 947,10 за тройскую унцию.

Комментируя начало сессии, газета Wall Street Journal отметила, что число обращений за пособиями по безработице, согласно данным Министерства труда США, за минувшую неделю сократилось на 130 тыс., до 881 тыс., а число обращающихся за помощью в рамках программ отдельных штатов сократилось на 1,24 млн, до 13,3 млн. "Значительное число обращений за пособиями по безработице указывает на то, что ситуация на рынке труда далека от нормы, - отметила газета. - И хотя число обращений заметно снизилось по сравнению с мартом, когда в неделю за пособиями обращались по 6 млн человек, нынешнее число обращений значительно выше уровня в 200 тыс. в неделю, который был в феврале, перед началом пандемии". Ранее, напомнила газета, лишь в 1982 году был зарегистрирован случай, когда число обращавшихся за пособиями по безработице в неделю превышало 695 тыс.