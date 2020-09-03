Более 64 тыс. компаний зарегистрировались в каталоге маркируемых товаров

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Более 64 тыс. компаний зарегистрировались в каталоге товаров с маркировкой. Об этом сообщает в четверг пресс-служба оператора маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Число компаний, зарегистрированных в каталоге маркируемых товаров, превысило 64 тыс., за август прибавилось 2,2 тыс. компаний", - сообщили в пресс-службе.

По данным оператора, более 50 тыс. зарегистрированных компаний - представители обувной отрасли.

Каталог маркируемых товаров является частью Национального каталога товаров, создаваемого в рамках государственно-частного партнерства по маркировке. Планируется, что в каталоге впервые будет собрана информация обо всей продукции на российском рынке. "То есть впервые государство, бизнес и граждане смогут понять, что в России производится, импортируется и продается. Потребитель узнает, что он покупает, какие особенности у товаров и так далее. Компании же могут сократить бюрократические издержки - не нужно описывать товары много раз для разных организаций", - отметили в ЦРПТ.