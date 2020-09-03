В Пензенской области открылся самый крупный в Европе завод по производству матрасов

ПЕНЗА, 3 сентября. /ТАСС/. Церемония запуска крупнейшей в России и Европе площадки по производству матрасов состоялась в четверг в городе Кузнецке Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

"Сегодня в Кузнецке, на Пензенской земле, большое событие для всей России - открывается самый большой завод в стране и Европе по производству матрасов", - приводят в сообщении слова губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который выступил на церемонии открытия завода.

В 2019 году компания "Кузнецкий технопарк" (входит в ГК "ФомЛайн") открыла в Пензенской области крупнейший в России и Европе завод по производству эластичного пенополиуретана. Площадка по производству матрасов стала второй очередью этого завода.

Здесь планируется производить 200 тыс. изделий в год, около 20% продукции пойдет на экспорт, в страны СНГ. Общий объем инвестиций в производство составил 1,65 млрд рублей, создано более 120 рабочих мест. Предприятие находится на территории бывшего Кузнецкого завода радиоприборов. Площадка, предназначенная для реализации проектов компании "ФомЛайн", занимает около 23 га.

Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков отметил, что открытие завода в Кузнецке является важным событием для российской промышленности. "Мы гордимся, что самые первые кирпичики в основание здания будущего завода были заложены при поддержке Фонда развития промышленности. Это был первый проект, реализованный в Пензенской области, сейчас таких проектов уже пять. Поддержка по линии фонда приближается к одному миллиарду рублей", - приводят в сообщении слова Осьмакова.