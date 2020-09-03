Эксперт: падение ВВП России в 2020 году может составить 4%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Падение ВВП России в 2020 году благодаря принятым правительством мерам может составить 4%, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач в рамках выступления на Столыпин-форуме "Иммунная система мировой экономики".

"Наша оценка падения ВВП [России] - 4%", - сказал он, добавив, что без принятых правительством стимулирующих мер снижение могло бы составить от 5,5% до 6%.

Клепач добавил, что экономика России пострадала меньше, чем мировая, падение которой составит в текущем году около 7-8%. "Почему такая разница? В европейских странах масштаб и заболеваемости был больше, и главное намного жестче меры "локаута" и карантинные меры. У нас все-таки Москва <…> достаточно оперативно и жестко принимала меры, но в большинстве регионов промышленность работала, стройка работала, в отличие от Москвы", - отметил он, напомнив, что в свою очередь парализованная во время "локдауна" сфера услуг в России имеет намного меньший удельный вес, чем в Европе и других странах.

Главный экономист госкорпорации также подчеркнул, что больший удар по ВВП РФ, чем ограничительные меры, нанесли падение цен на нефть и газ, а также договоренности по ограничению нефтедобычи. "Это уменьшило ВВП в этом году на 1-1,5%. С точки зрения восстановления экономики важно, как будет восстанавливаться нефтегазовый комплекс, он все равно является одним из базовых и для бюджета, и для многих других секторов", - считает Клепач.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира. Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.