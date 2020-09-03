Дерипаска призвал развивать долговой рынок вместо раздачи господдержки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что вместо государственной поддержки российскому частному бизнесу необходимо развитие долгового рынка в стране. Такое мнение он высказал на пленарной сессии Столыпин-форума "Иммунная система мировой экономики".

"Не нужны нам меры поддержки. Всему частному сектору. Поддержка для бедных, - сказал он. - Нам нужен нормальный долговой рынок - предприятия не в состоянии сейчас привлекать ресурсы через банковскую сферу, она монополизирована", - заявил бизнесмен.

Дерипаска напомнил, что до 2008 года, когда были широко доступны дешевые зарубежные займы, бизнес не нуждался в поддержке государства. В настоящее же время экспортно ориентированные российские предприятия не могут конкурировать с иностранными компаниями, которые могут занимать средства под более низкую процентную ставку.

"Не нужно никому ничего раздавать - никаких подарков, ничего. Дайте возможность компаниям, банкам, даже населению [привлекать займы под более низкие ставки]. Я сталкиваюсь со своими коллегами, сотрудниками в Поволжье, на Урале, в Сибири - люди хотят нормальную ипотеку. Почему мы для "первички" не можем дать им [под] 4-5% ипотеку?", - сказал Дерипаска.

Он также обратил внимание на небольшой выбор долговых инструментов в стране по сравнению с зарубежными рынками: "У нас фактически остался единственный инструмент - это кредит. У нас нет ни облигаций, у нас нет ни IPO, все остальные инструменты - они исчезли".

Дерипаска подчеркнул, что развитие долгового рынка и финансовых инструментов позволит экономике РФ быть более устойчивой к различным политическим факторам в мире.

Третий Столыпин-форум "Иммунная система мировой экономики" проходит 3-4 сентября в Москве. В деловых мероприятиях в форматах офлайн и онлайн участвуют около 200 спикеров из 40 стран мира. Организаторами форума выступают аппарат бизнес-омбудсмена РФ, МГИМО, Институт экономики роста имени Столыпина при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, Сбербанка и госкорпорации "Ростех". ТАСС - генеральный информационный партнер форума.