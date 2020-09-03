Безработица в Москве находится на уровне 3%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Безработица в Москве находится на низком уровне - 3%. Это в несколько раз меньше по сравнению с другими мегаполисами мира, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Москва является надежным работодателем. Несмотря на все ограничения, безработица в столице находится на очень низком по сравнению с другими мегаполисами уровне - 3%, в то время как в Нью-Йорке он составляет 19,8%, в Берлине - 10,8%, в Лондоне - 5,1%", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что определенное увеличение количества зарегистрированных безработных зафиксировали после решения о повышении выплат потерявшим работу гражданам и о введении упрощенного порядка регистрации в качестве безработных. Таким образом было зарегистрировано реальное количество безработных, при этом более половины из них фактически были безработными еще до пандемии, но не обращались на биржу труда. Для безработных созданы программы помощи в трудоустройстве - в среднем, человек, потерявший работу, устраивается на новое место уже через один-два месяца.

Отмечается, что уровень зарплат в Москве продолжает расти. Их рост наблюдался в большинстве отраслей городской экономики, кроме сектора обслуживания (гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы досуга и развлечений).

"В январе-июне 2020 года реальная заработная плата в Москве увеличилась на 3,5% по сравнению с январем-июнем 2019 года и составила 96,8 тыс. рублей. Это подтверждает и динамика выплат по зарплатным проектам крупнейших банков (рост оборота на 5% в июле 2020 года по сравнению с июлем 2019)", - уточнили в пресс-службе.