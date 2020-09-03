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Nintendo по случаю 35-й годовщины супер-братьев Марио выпустит на Switch линейку ретро-игр

Набор Super Mario 3D All-Stars будет доступен ориентировочно до 31 марта 2021 года

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Японская компания Nintendo по случаю отмечаемой в этом году 35-й годовщины своей главной франшизы супер-братьев Марио выпустит на своей флагманской консоли Switch линейку классических игр о приключениях итальянского водопроводчика и его друзей. Об этом компания объявила в четверг.

Отмечается, что компания запустит в продажу, в частности, такие известные игры как Super Mario 64, Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy. Все они войдут в набор под названием Super Mario 3D All-Stars, который поступит в продажу 18 сентября. В то же время подчеркивается, что эта коллекция классических игр будет доступна ориентировочно до 31 марта 2021 года.

Компания также объявила, что 16 октября этого года в продажу поступит линейка игрушечных машинок, выполненных по мотивам игр серии Super Mario Kart, которыми можно будет управлять при помощи Switch.

В январе этого года Nintendo Switch, которую можно использовать и как домашнюю приставку, и как портативную консоль, обошла по общему числу продаж 16-битную приставку Super Nintendo Entertainment System (SNES). На конец прошлого года по всему миру было продано 52,48 млн копий Switch, в то время как мировые продажи SNES в период ее реализации с 1990 по 2003 год составили порядка 49,1 млн экземпляров. Осенью прошлого года в продажу поступила облегченная и менее габаритная версия приставки - Switch Lite. Визитными карточками японской компании по-прежнему остаются такие франшизы как Super Mario, Pokemon и The Legend of Zelda.

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Япония
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