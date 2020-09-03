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"Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир 9 сентября

Рейсы будут выполняться три раза в неделю

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир с 9 сентября, сообщила журналистам пресс-секретарь перевозчика Юлия Спивакова.

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"Аэрофлот" с 9 сентября возобновляет полеты в Каир. Рейсы будут выполняться три раза в неделю. Продажа билетов открыта на официальном сайте авиакомпании", - сказала она.

Ранее "Аэрофлот" объявил о возобновлении с 11 сентября рейсов в Дубай. 

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с Египтом (3 рейса в неделю), ОАЭ и Мальдивами (по 2 рейса в неделю).

Россия в конце марта приостановила международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса . С 1 августа российские власти возобновили регулярные рейсы с Лондоном, Стамбулом и Танзанией. С 10 августа открылись прямые рейсы в Турцию - Анталью, Даламан и Бодрум.

Теги
ЕгипетРоссияПандемия COVID-19Возобновление авиасообщения России с другими странами
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