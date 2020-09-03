Минэнерго направило в кабмин проект закона о модернизации ТЭС и выравнивании тарифов в ДФО

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минэнерго внесло в правительство проект изменений в закон об электроэнергетике, которые предусматривают продление механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до 2028 года, поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня для некоторых категорий потребителей и введение механизма возврата инвестиций в проекты по строительству новых и реконструкции старых электростанций в изолированных зонах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэнерго.

"В соответствии с поручением законопроект внесен в правительство", - сказали в ведомстве.

Ранее председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток поручил Минэнерго до 1 сентября представить для рассмотрения на заседании правительства изменения в закон об электроэнергетике, предусматривающие поэтапное доведение тарифов на электроэнергию до экономически обоснованного уровня: в течение трех лет - для предприятий ТЭК, а также занятых в добыче драгоценных камней и металлов; в течение пяти лет - для предприятий, финансирование деятельности которых осуществляется за счет бюджетов разных уровней, а также организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Также министерству поручено предусмотреть продление механизма выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня до 2028 года. Сниженные тарифы на электроэнергию предлагается сохранить для потребителей, присоединенных к электрическим сетям на низком уровне напряжения, предприятий малого и среднего бизнеса, присоединенных к электрическим сетям на среднем уровне напряжения, потребителей, осуществляющих свою деятельность в рамках территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток и расположенных в территориально изолированных энергосистемах Дальневосточного федерального округа, а также иных энергосистемах Дальневосточного федерального округа, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации. Также Минэнерго до 1 сентября было поручено представить на рассмотрение правительства механизмы введения возврата инвестиций на модернизацию и новое строительство электростанций, расположенных в неценовых зонах оптового рынка, в том числе и на Дальнем Востоке.