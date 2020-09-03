Ozon потребуется 5 млрд рублей допинвестиций для развития

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Ozon после привлечения 12 млрд рублей в бизнес в 2020 году (допфинансирование от АФК "Система" и Baring Vostok на 6 млрд рублей и заем от Сбербанка на 6 млрд рублей) потребуется еще 5 млрд рублей дополнительных инвестиций для поддержания развития. Об этом во время телефонной конференции сообщил президент АФК "Система" Владимир Чирахов.

"В первом квартале 2020 года "Система" и Baring Vostok обеспечили Ozon допфинансирование на 6 млрд рублей. Также Ozon привлек банковский заем еще на 6 млрд рублей. Эти инвестиции компания использовала для развития логистики. Мы ожидаем, что Ozon понадобятся дополнительные инвестиции в размере 5 млрд рублей для поддержания дальнейшего развития", - сказал он.

В марте АФК "Система" увеличила долю прямого владения акциями Ozon с 21,9% до 31,3%. Совокупная доля владения АФК "Система" в Ozon, с учетом пакета акций в размере 11,699%, который АФК "Система" контролирует через венчурный фонд Sistema_VC, достигает 42,999%.