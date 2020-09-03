Долг АФК "Система" до конца 2020 года может остаться выше 150 млрд рублей

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. АФК "Система" может не достичь стратегической цели по сокращению долга до 140-150 млрд рублей до конца года, заявил в ходе телефонной конференции вице-президент по финансам и инвестициям корпорации Владимир Травков.

"На цели сокращения долга мы планируем привлечь средства, полученные от продажи акций "Детского мира". Средства из других источников, включая дивиденды МТС и других активов, мы планируем использовать для новых инвестиций и других целей. Поэтому до конца года уровень долга, скорее всего, останется выше стратегической цели в 140-150 млрд рублей", - отметил он.

По итогам второго квартала 2020 года финансовые обязательства корпоративного центра АФК "Система" составили 198,3 млрд рублей. Стратегическая цель "Системы" заключается в сокращении долга до 140-150 млрд рублей. В частности, корпорация планировала использовать для сокращения долга средства, полученные от продажи акций "Детского мира" и выплаты спецдивидендов от МТС в связи с продажей оператором своего бизнеса на Украине за $734 млн азербайджанскому Bakcell.