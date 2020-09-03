Авиасообщение между Волгоградом и Екатеринбургом возобновится после четырех лет перерыва

ВОЛГОГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Прямые авиарейсы из Волгограда в Екатеринбург вновь начнут летать с 16 сентября, сообщили ТАСС в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда в четверг.

"Международный аэропорт Волгограда совместно с авиакомпанией открывает рейсы в Екатеринбург. Летать по данному маршруту самолеты начнут уже с 16 сентября 2020 года. Авиасообщение между Волгоградом и Екатеринбургом было приостановлено в 2016 году, теперь рейсы будут выполняться четыре раза в неделю - по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути - 2 часа 20 минут", - сообщили в пресс-службе.

Согласно информации на сайте компании Red Wings, в понедельник и пятницу самолеты будут прибывать в Волгоград в 14:50, вылетать в 16:40. В среду и воскресенье вылеты из Волгограда в Екатеринбург запланированы на 23:50, прибытие в 22:50.

Международный аэропорт Волгоград (входит в группу "Новапорт Холдинг") представлен аэровокзальным комплексом, состоящим из терминалов внутренних и международных воздушных линий, грузового комплекса, гостиницы, парковки, служебных и административных зданий. В 2019 году пассажиропоток составил 1,2 млн человек. Сейчас из Волгограда открыто авиасообщение со следующими городами: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Самара, Уфа, Казань, Челябинск. В июне открылось новое направление - Новосибирск, а с июля началась сезонная полетная программа в Симферополь.