Росатом направит 18 млрд рублей на центр ядерной медицины и технологий в Обнинске

ТАСС, 3 сентября. Госкорпорация "Росатом" до 2026 года направит 18 млрд рублей на создание и развитие инновационного научно-технологического центра "Парк атомных и медицинских технологий" в Обнинске Калужской области, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам рабочей встречи в четверг врио главы региона Владислава Шапши с гендиректором госкорпорации Алексеем Лихачевым.

"Основными направлениями деятельности создаваемого в наукограде инновационного научно-технологического центра "Парк атомных и медицинских технологий" станут ядерные исследования и разработки, ядерная медицина и фармацевтика, информационно-коммуникационные технологии. Якорным инвестором центра является ГК "Росатом". Портфель инвестиций на 2020-2026 годы составляет 18 млрд рублей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В числе проектов - строительство завода по производству радиофармпрепаратов медицинского назначения, создание центра ядерной науки и технологий, строительство многофункционального центра обработки стерилизации медицинских изделий, модификации материалов, ионизирующей обработки сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Росатом также планирует сделать Обнинск площадкой по отработке инфраструктурных решений развития городов госкорпорации.