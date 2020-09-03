Минвостокразвития намерено доработать ТОР и СПВ на основе опроса инвесторов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития планирует усовершенствовать инвестрежимы на Дальнем Востоке на основе опроса компаний, который проведут подведомственные институты развития. Об этом сообщает в четверг пресс-служба министерства.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

"Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики намерено и дальше улучшать конкурентоспособность преференциальных режимов ТОР и свободного порта, предлагая инвесторам наиболее выгодные условия для запуска новых проектов и развития бизнеса. Опрос о новых формах поддержки, в которых будут нуждаться инвесторы, по поручению Минвостокразвития России, проведут институты развития Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Согласно планам, сбор предложений инвесторов по повышению конкурентоспособности ТОР и СПВ пройдет до начала октября. Далее он будет проводиться ежемесячно и направляться для анализа в Минвостокразвития. Форма будет содержать вопросы об эффективности общих и отраслевых преференций, а также о необходимости скорректировать их или ввести новые льготы.

Ранее Минвостокразвития сообщало о планах проанализировать работу экономических зон, которые существуют в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), чтобы усовершенствовать инвестрежимы на Дальнем Востоке.