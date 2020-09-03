Наполнение карты сельхозземель Дальнего Востока планируется закончить до конца года

ТАСС, 3 сентября. Электронная карта с данными о свободных землях сельхозназначения на Дальнем Востоке разработана и уже функционирует в тестовом режиме, завершить ее наполнение планируется до конца 2020 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

Сейчас Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) проводит в округе инвентаризацию земель, пригодных для реализации инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. На основе этих данных планируется создать электронную карту свободных земель сельхозназначения.

"Информационная система запущена и функционирует в тестовом режиме. Завершение работ по наполнению информационной системы полученными данными о земельных участках планируется на конец 2020 года", - сообщили в министерстве.

На данном этапе в электронную систему вносятся сведения, полученные в ходе работ по инвентаризации земель. "АПИ осуществляет наполнение и сопровождение информационного ресурса ", - добавили в ведомстве.

Инвентаризация земель сельхозназначения проводится на Дальнем Востоке по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал во время Восточного экономического форума (ВЭФ) в 2017 году. АПИ рассматривает свободные участки, а также те, которые находятся в аренде или собственности, но не используются по назначению. Земли ставятся на учет, после чего их можно предоставлять в аренду инвесторам. По оценке АПИ, благодаря инвентаризации на Дальнем Востоке можно ввести в оборот дополнительно до 5 млн га земли.