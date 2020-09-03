Минкультуры перераспределит бюджет для реставрации объектов культурного наследия

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры РФ пересмотрело расходы бюджета в 2020 году, что позволит провести реставрацию или консервацию 50 объектов культурного наследия. Об этом сообщила в четверг министр культуры РФ Ольга Любимова в программе "Главная роль" на телеканале "Россия К".

"Когда была [пандемия], две трети сотрудников министерства были на самоизоляции. Мы попросили этих сотрудников проработать возможные варианты, как могут использоваться средства Министерства культуры. У нас возникла новая программа, позволяющая реставрировать или консервировать до 50 объектов культурного наследия. Это пересмотренный бюджет", - рассказала министр.

Любимова отметила, что такая работа важна, хотя это сравнительно небольшое количество объектов. "У нас есть своеобразный светофор: есть то, что горит красным, то, что горит желтым, и то, что пока еще или уже в хорошем состоянии", - пояснила она.

Всего же в реестре Минкультуры на сегодняшний день порядка 140 тыс. объектов культурного наследия. "Невыявленных, я думаю, еще столько же", - добавила Любимова.