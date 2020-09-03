"Норникель" разместил пятилетние евробонды объемом $500 млн

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. "Норильский никель" разместил 5-летние еврооблигации объемом $500 млн под 2,55% годовых. Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"Норникелю" удалось достигнуть самой низкой стоимости заимствований в долларах США за всю историю размещений еврооблигаций российских корпоратов, а также вновь открыть международный долговой рынок капитала для российских эмитентов после двухмесячного перерыва", - отметил Шулаков.

Как уточнил вице-президент банка, выпуск был размещен с отрицательной премией через кривую евробондов компании.

Организаторами размещения выступили Citi, Societe Generale, UBS, BofA Securities, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ", Unicredit и "ВТБ Капитал".

"Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Компания также производит золото, серебро, иридий, селен, рутений и теллур.

Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии и ЮАР.