Более 10 банков Белоруссии перестали выдавать потребительские кредиты

МИНСК, 3 сентября. /ТАСС/. Список белорусских банков, которые на фоне политического кризиса полностью или частично прекратили выдачу кредитов населению, увеличился, их уже более 10.

В четверг Белинвестбанк сообщил, что с 3 сентября прекратил прием заявок от физлиц на получение некоторых потребительских кредитов. В пресс-службе учреждения сообщили, что это касается кредитных продуктов "Всегда под рукой", "Прокачай свой кредит (Трейд-ин)", а также кредитов на приобретение нового автомобиля, на приобретение автомобиля, бывшего в эксплуатации, и краткосрочного овердрафта.

1 сентября крупнейший ОАО "АСБ Беларусбанк", который по размеру активов занимает первое место среди 24 банков страны, сообщил, что приостановил некоторые кредитные программы и увеличил с 5 до 15 дней сроки рассмотрения заявок по кредитам физическим лицам. Ранее кредитование физических лиц остановили неколько системообразующих банков республики - БПС-Сбербанк, БелВЭБ, также Технобанк, РРБ-Банк, Белгазпромбанк, Абсолютбанк, БНБ-Банк, Альфа-банк, БТА-Банк, РРБанк.

Как отмечают эксперты, потребность банков в белорусских рублях резко выросла в конце августа, после того как в интернете появились слухи о возможности ограничения снятия средств с валютных вкладов, девальвации рубля, а также призывов снять деньги с валютных и рублевых вкладов, чтобы показать свое недовольство объявленным результатом президентских выборов. В результате некоторые граждане начали забирать деньги из банков. По данным международного рейтингового агентства Fitch, только за первые три недели августа крупнейшие белорусские банки лишились от 1% до 6% вкладов физических лиц. Пока же, отмечают аналитики, ситуация в банковской системе не является критической, кредитные учреждения подошли к политическому кризису в хорошем состоянии.

Ранее Национальный банк Белоруссии сообщил, что с 24 августа по 15 сентября приостанавливает операции по поддержанию ликвидности. Причина решения - существенный рост кредитного портфеля банков в белорусских рублях, что "оказывает дополнительное давление на внутренний валютный рынок".