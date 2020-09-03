ФАС возбудила дело против Анастасии Ивлеевой за нарушение закона "О рекламе"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Ленинградской области возбудило дело в отношении российского блогера Анастасии Ивлеевой из-за рекламы алкоголя на YouTube-канале. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Управлением контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС России на YouTube-канале "Настя Ивлеева" зафиксирован видеоролик от 24.10.2019 "Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/AGENTSHOW 2.0" с рекламой итальянского вермута. Канал принадлежит ИП Узенюк А. В. (ранее Ивлеева Анастасия Вячеславовна), зарегистрированной в Ленинградской области", - говорится в сообщении.

В УФАС уточнили, что в ролике показан процесс приготовления алкогольного коктейля с вермутом, этикетка которого демонстрируется зрителям. Также в ролике используется брендированный бокал. При этом тоник, который также используется для приготовления коктейля, не идентифицируется.

"В данном видеоролике рекламный объект отчетливо выделен из ряда других, к нему обращено внимание зрителей, что побуждает неопределенный круг лиц, среди которых распространялась реклама, обратиться за приобретением товара - в данном случае алкогольного напитка определенной марки", - заявил врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС Александр Евлампиев, слова которого приводятся в сообщении.

Как подчеркнули в управлении, согласно закону "О рекламе", реклама алкоголя в сети "Интернет" запрещена.