Итоги дня Столыпин-форума. Пандемия не вернется, а экономику России ждет рост

Вице-премьер РФ Юрий Борисов, выступая на форуме, выразил уверенность , что страна избежит второй волны пандемии и новых ограничений в экономике. "Есть основания полагать, специалисты по крайней мере так говорят, что мы избежим второй волны эпидемии и таких серьезных карантинных ограничений, которые парализовали, по сути дела, нашу промышленность на рубеже марта, апреля, мая", - сказал он.

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Деловая программа первого дня Столыпин-форума, который организован одновременно в офлайн- и онлайн-форматах, завершилась в Москве. Бизнес, власти и эксперты сошлись во мнении, что второй волны пандемии коронавируса в России опасаться не стоит, и это позволит выйти на экономический рост, несмотря на предполагаемое падение ВВП по итогам 2020 года примерно на 4%.

По его словам, темпы восстановления различных отраслей впечатляют и дают основания полагать, что "мы выберемся из этой ситуации".

Предприниматели также рассчитывают, что второй волны пандемии не будет, сказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. При этом, если такой сценарий реализуется, то около половины российских предпринимателей будут вынуждены завершить свою деятельность.

"Мы провели опрос, из которого следует, что большинство предпринимателей оценивают шанс выживания своей компании в случае повторного введения режима самоизоляции в 50% и менее. И это небезосновательные опасения. Если вторая волна случится, будут опять закрытия, и это будет сложно перенести с учетом последствий первой волны", - сказал бизнес-омбудсмен.

Поддержка государства

Участники форума сошлись во мнении, что государство во время пика пандемии оказало существенную поддержку предпринимателям, в том числе малому и среднему бизнесу. Самой востребованной мерой стали кредитные каникулы, отметил член совета директоров Центрального банка РФ Михаил Мамута.

По данным ЦБ, с апреля по конец августа почти 100 тыс. малых и средних компаний обратились в банки и получили одобрение на реструктуризацию. Объем реструктурированных кредитов достиг 740 млрд рублей, что составляет 15% от всего кредитного портфеля малого и среднего бизнеса и 30% от портфеля компаний этой категории из пострадавших отраслей экономики.

Только в Москве на борьбу с коронавирусом потратили около 300 млрд рублей, в том числе закупку лекарств и оборудования в больницы, рассказал на форуме заместитель мэра столицы Владимир Ефимов. "Мы старались по максимуму использовать наш потенциал, помочь предприятиям. Безусловно, ключевая задача, которую мы перед собой видим, - это насыщение рынка деньгами", - сказал он.

Запросы бизнеса на поддержку со стороны властей в условиях пандемии изменились. Если прежде предприниматели чаще нуждались в образовательных курсах и консультациях, то с конца марта им была необходима монетарная поддержка, заявил на площадке форума руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"Когда мы формировали нашу систему поддержки и слушали предпринимателей, два года или год назад, основной акцент был на немонетарной поддержке. Дайте мне знания, помощь, контакты. Но буквально три месяца назад концепция предпринимателя поменялась с точки зрения диалога с органами власти. Монетарная поддержка встала на первое место", - сказал он.

Падение ВВП России в 2020 году благодаря принятым правительством мерам может составить 4%, сообщил на сессии в рамках форума главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, уточнив, что без принятых правительством стимулирующих мер снижение могло бы составить от 5,5% до 6%.

Восстановление экономики

Краткосрочный план восстановления российской экономики на фоне пандемии коронавируса представлен президенту РФ Владимиру Путину и одобрен, сообщил на форуме вице-премьер Юрий Борисов. "Но я бы назвал это тушением пожара. Более системная, вдумчивая работа предстоит на рубеже 2022-2027 годов, когда мы должны создать условия для динамичного развития экономики в целом за счет системообразующих отраслей, чтобы обеспечить рост в целом экономики не менее 3-4% ежегодно. Вот какая задача стоит", - отметил вице-премьер.