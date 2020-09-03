Индексы в Нью-Йорке упали из-за неуверенности по срокам появления вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг резко понизились, рынок испытал самые сильные потрясения за последние три месяца. Как отметила телекомпания CNN, инвесторы "бежали с рынка после того, как на протяжении нескольких недель биржевые индексы росли". По оценке телекомпании Fox Business, одной из причин массового сброса активов стала неуверенность инвесторов по поводу того, когда будет доступна вакцина от коронавируса.

Согласно данным, размещенным на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones к завершению сессии понизился на 785,01 пункта (минус 2,70%) и остановился на уровне 28 315,49 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, опустился на 122,98 пункта (минус 3,43%), до отметки 3 457,86. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 585,82 пункта (минус 4,86%), до уровня 11 470,62 пункта. Особенно значительно - на 7,9% - упали акции Apple, на 4,90% - акции Google, на 5,86% - Microsoft, на 5,4% - Amazon, на 1,71% - General Electric.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI понизилась на 0,12%, до $41,32 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,03%, до $1937,30 за тройскую унцию.

"Крупные технологические компании первыми начали восстанавливаться после периода пандемии, - отметила газета The Wall Street Journal. - В целом котировки росли с марта, несмотря на наихудшие условия в экономике за последние десятилетия. Как считают инвесторы, "это ралли не могло продолжаться непрерывно". Ссылаясь на мнение руководителя департамента инвестиций компании Bessemer Trust Холли Mакдональд, газета отметила, что нынешнего сброса активов можно было ожидать и что теперь ситуация на рынке станет более предсказуемой.

"В условиях, когда участники рынка продолжают анализировать информацию, касающуюся последствий пандемии для экономики, а также такие факторы, как разработка вакцины и предстоящие выборы, можно ожидать, что будут такие сессии, когда на рынке не будет наблюдаться уверенного роста", - отметила она.

По мнению старшего экономиста компании Capital Economics Эндрю Хантера, ралли, продолжавшееся на протяжении нескольких месяцев, "основывалось на ожиданиях того, что положение дел в экономике будет быстро улучшаться, но сейчас этот процесс замедлился".

Главный управляющий компании Essex Investment Management Нэнси Прайал в интервью информационному агентству Bloomberg отметила, что "пока рано говорить о том, является ли сложившаяся на рынке ситуация указанием на долговременную тенденцию к снижению котировок акций технологических компаний". "Многие из них - очень привлекательные для инвестиции компании с хорошими перспективами роста, однако котировки у них чрезмерно высоки", - добавила она.