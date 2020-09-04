В СП заявили, что разделение Минобрнауки на два ведомства прошло с задержкой на 15 месяцев

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Разделение Министерства образования и науки РФ на два новых ведомства - Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования - не было завершено в установленный правительством срок, реорганизация была проведена с задержкой на 15 месяцев, говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

"Согласно распоряжению правительства РФ, процедура реорганизации должна была завершиться до 31 декабря 2018 года. Однако разделительные балансы были приняты казначейством только 27 марта 2020 года. То есть реорганизация проведена с задержкой на 15 месяцев. Таким образом, поручение правительства не было выполнено в срок", - сообщила директор департамента Счетной палаты Светлана Меркушина, слова которой приводит пресс-служба.

Также нарушен и порядок реорганизации министерства. Минпросвещения, ответственное за проведение реорганизационных мероприятий, направило заявление о прекращении деятельности министерства в ФНС до того, как казначейство приняло разделительные балансы. "Таким образом, фактически реорганизационные мероприятия были завершены на четыре месяца позже внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации министерства - 22 ноября 2019 года", - отметила Меркушина.

Имущество

Новые министерства не спешили принимать на себя обязательства и имущество реорганизованного министерства, добавила она. Соответствующие мероприятия по их передаче должны были быть завершены до 1 декабря 2018 года, а по факту начались только в 2019 году и продолжались в течение первого квартала 2020 года.

"На 29 декабря 2019 года не была принята к учету большая часть имущества и обязательств реорганизованного министерства. Так, в бухгалтерском учете Минпросвещения на эту дату было отражено только 0,5% всего принимаемого имущества и обязательств, - сообщила Меркушина. - Причем часть активов и обязательств были учтены некорректно. Так, Минпросвещения были переданы банковские гарантии на общую сумму 873,3 млн рублей, предоставленные по 61 госконтракту, которые фактически относятся к Министерству науки и высшего образования".

Нарушения были выявлены и при учете федерального имущества преобразованного министерства, отмечается в сообщении. Проверка также показала, что комиссия по реорганизации недостаточно качественно подготовила смету на реорганизационные мероприятия. Во-первых, утвердили ее на 40 дней позже установленного срока, во-вторых, отклонения по отдельным направлениям расходов составили порядка 30%, говорится в сообщении. Остро стоит вопрос и передачи информационных систем преобразованного министерства.

Позиция Минпросвещения

"Минпросвещения России изучило предписания Счетной палаты и уже ведет активную работу по устранению отмеченных недостатков. Подчеркнем, что подобных прецедентов реорганизации из одного ведомства в два ранее не было, все регламенты и методики внедрялись и апробировались впервые", - следует из имеющегося в распоряжении ТАСС комментария Минпросвещения.

В Минпросвещения считают, что отмеченные недостатки по учету имущества реорганизуемого министерства носят исключительно процедурный характер. Так, все обязательства учтены Министерством образования и науки и переданы по принадлежности Министерству просвещения и Министерству науки и высшего образования в соответствии с наделенными полномочиями.

Как следует из комментария, Минпросвещения ведет урегулирование вопросов, которые касаются необходимого исполнения обязательств по ряду информационных систем, имущественных прав на объекты недвижимости и т. д.

"Подчеркнем, что несоответствия практически в полном объеме носили объективный характер и не привели к негативным последствиям как в деятельности вновь образованных федеральных органов исполнительной власти, так и в части использования средств федерального бюджета и объектов федерального имущества", - отметили в министерстве.

Комментарий Минобрнауки

"Министерство науки и высшего образования РФ принимает исчерпывающие меры для того, чтобы в своей части завершить все реорганизационные вопросы", - говорится в комментарии Минобрнауки.

При этом, указали в министерстве, есть объективные причины, мешающие этому процессу. Например, из 41 информационной системы, предложенной к передаче Министерству науки и высшего образования России при проведении реорганизационных мероприятий, после проведения экспертизы на баланс принято только семь информационных систем. Остальные не были приняты на баланс из-за отсутствия у бывшего министерства исключительных прав на программное оборудование, результаты интеллектуальной деятельности или неполного комплекта технической документации.

Кроме того, Минобрнауки готово принять активное участие в урегулировании вопроса о передаче двух государственных контрактов на выполнение работ по энергосбережению, которые преобразованное министерство заключило в 2016 году.

"Минобрнауки России готово принять участие в совещании, которое организует Минпросвещения России 8 сентября 2020 года", - добавили в министерстве.

Разделение зон ответственности

15 мая 2018 года президент РФ Владимир Путин утвердил новую структуру кабмина. В числе главных изменений произошло разделение Минобрнауки на Министерство просвещения (Минпросвещения) и Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки).