Петербург перейдет на новую экологичную модель общественного транспорта в 2022 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Санкт-Петербург в июле 2022 года перейдет на новую экологичную модель общественного транспорта, который будет представлен электротранспортом и автобусами на газомоторном топливе. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Переход на новую модель транспортного обслуживания пассажиров состоится в июле 2022 года. На сегодняшний день мы "обкатываем" новые транспортные маршруты, отслеживаем пассажиропотоки и на основании этих данных будем утверждать новую маршрутную сеть. В марте следующего года мы будем проводить конкурсы среди перевозчиков, и уже в 2021 году на маршрутах города будут работать около полутора тысяч единиц экологически чистого общественного транспорта", - процитировали в пресс-службе председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова.

Как отмечается в сообщении, новая модель предусматривает и переход на качественно новые принципы работы с перевозчиками. В частности, все транспортные средства, которые используют перевозчики, должны соответствовать самым современным нормам комфорта, безопасности и экологичности.

"Весь каркас транспортной системы остается, мы продолжаем развивать наше трамвайное сообщение и сохраняем наши троллейбусные маршруты. На вновь застраиваемых территориях мы будем использовать троллейбусы с увеличенным автономным ходом. В тех частях города, где не хватает инфраструктуры, мы планируем вводить необходимое количество электробусов, экологически чистых газомоторных автобусов, это все позволит горожанам увидеть новое качество транспорта и сделать транспорт для людей более привлекательным", - цитирует пресс-служба Полякова.

В сообщении поясняется, что работа по внедрению новой модели уже началась: на сегодняшний день в Санкт-Петербурге уже 10 электробусов заменили автобусы на маршруте №128 (Аптекарская набережная - Сквер Столыпина - Наличная улица). Отмечается, что срок службы аккумуляторных батарей электробусов составляет 7 лет, что сопоставимо с общим сроком эксплуатации машины до капитального ремонта.

В Санкт-Петербурге действуют 43 троллейбусных маршрута, которые обслуживают 723 единицы подвижного состава. Развитием линейки классических троллейбусов являются троллейбусы увеличенного автономного хода (ТУАХ), которые используются на маршрутах с перерывами в контактной сети, в основном в новых микрорайонах. Сегодня на восьми городских маршрутах работают 125 единиц ТУАХ, до конца года ожидается поставка еще 35 единиц.