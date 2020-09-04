"Известия": стоимость школьной формы в России выросла за год на 22%

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Стоимость школьной формы в августе возросла на 22% по сравнению с 2019 годом. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные IT-компании "Платформа ОФД" (крупнейший оператор фискальных данных России, ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков или каждый третий чек с онлайн-касс в России).

Что изменится для школьников и их родителей в новом учебном году?

Как пишет издание, средний чек составил 2 тыс. 80 рублей против 1 тыс. 705 рублей годом ранее.

Кроме того, по данным опроса Общероссийского народного фонда (ОНФ), проведенного среди 21 тыс. родителей, стоимость комплекта школьной формы составляет сейчас порядка 6,3 тыс. рублей, пишет газета. Речь идет о полном комплекте формы, который включает в себя несколько предметов одежды.

Более 18% опрошенных ОНФ (3,7 тыс. человек) потратили на школьную форму минимум 10 тыс. рублей. Большинство из них являются жителями Магаданской области, Ненецкого АО, ЯНАО, ХМАО и Камчатского края. При этом большинство участников исследования заявили, что приемлемая для них цена школьного костюма не превышает 3 тыс. руб.